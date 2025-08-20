Srpski sportisti u fokusu: teniski uspeh, košarkaške pripreme i fudbalski izazovi Crvene zvezde

Naslovi.ai pre 1 sat
Srpski sportisti u fokusu: teniski uspeh, košarkaške pripreme i fudbalski izazovi Crvene zvezde

Pregled aktuelnih sportskih događaja: napredak srpskih tenisera, pripreme košarkaša bez Trifunovića i Smailagića, te analiza poraza Crvene zvezde od Pafosa.

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala turnira u Vinston Sejlemu, potvrđujući dobru formu srpskih predstavnika u tenisu. Hot sport

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo bez Uroša Trifunovića i Alena Smailagića, koji zbog povreda neće biti deo tima. Selektor Svetislav Pešić objavio je konačni spisak, a Srbija je prema anketama svetske košarkaške federacije glavni favorit za zlato na Evrobasketu. Telegraf Hot sport Sport klub B92 Večernje novosti Hot sport Hot sport Hot sport

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su neočekivan poraz od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona na "Marakani" rezultatom 2:1, prvi nakon devet godina na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama. Ipak, optimizam pred revanš u Limasolu ostaje, uz podršku igrača poput Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića. Hot sport Hot sport Hot sport Sputnik Telegraf B92

