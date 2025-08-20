Srpski sportisti u fokusu: teniski uspeh, košarkaške pripreme i fudbalski izazovi Crvene zvezde

Naslovi.ai pre 1 sat

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala turnira u Vinston Sejlemu, potvrđujući dobru formu srpskih predstavnika u tenisu.

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo bez Uroša Trifunovića i Alena Smailagića, koji zbog povreda neće biti deo tima. Selektor Svetislav Pešić objavio je konačni spisak, a Srbija je prema anketama svetske košarkaške federacije glavni favorit za zlato na Evrobasketu.

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su neočekivan poraz od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona na "Marakani" rezultatom 2:1, prvi nakon devet godina na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama. Ipak, optimizam pred revanš u Limasolu ostaje, uz podršku igrača poput Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića.