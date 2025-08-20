Naprednjaci Vranja i okruga: Hoćemo normalan život FOTO/VIDEO

Naprednjaci Vranja i okruga: Hoćemo normalan život FOTO/VIDEO

Skup Srpske napredne stranke (SNS) u Vranju organizovan je u sredu od 18.30 časova, nakon okupljanja koje je bilo na raskrsnici kod zgrada Šumskog gazdinstva i lokalnog sedišta naprednjaka.

Članovi i pristalice naprednjaka, najvećim delom zaposleni u javnom sektoru i lokalnim preduzećima Jumko i Simpo, pojačani naprednjaicma iz celog Pčinjskog okruga, potom su krenuli u šetnju Partizanskom ulicom do zgrade Gradske uprave, pa šetalištem do Robne kuće Beograd, pa Beogradskom i delom Partizanske nazad do sedišta stranke. Naprednjaci su tokom šetnje istakli transparente Građani protiv blokada, Hoću normalan život, Hoću moj život nazad, Hoću moju Srbiju
