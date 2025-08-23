Vremenska prognoza za Srbiju: osveženje sa svežom vazdušnom masom i promenljivo oblačno vreme

Naslovi.ai pre 11 minuta

Vikend doneo osveženje sa temperaturama ispod proseka i jakim severozapadnim vetrom, uz promenljivo vreme i novo naoblačenje noću.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, koji će uveče slabiti. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici očekuje se pretežno sunčano vreme sa temperaturom oko 25 stepeni. Beta Radio 021 Ozon

Ujutru i pre podne očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom u nekim delovima Srbije, dok će na krajnjem severu biti pretežno sunčano. U Vojvodini u nedelju ujutru i pre podne očekuje se oblačno vreme sa slabom kišom, a tokom dana razvedravanje. Na istoku i jugoistoku Srbije biće vetrovito. RTS Blic Radio 021

Narednih dana očekuje se uglavnom suvo i sveže vreme sa dnevnim temperaturama ispod proseka i vrlo svežim noćima. Sutra je moguća prolazna kiša, naročito u planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će na primorju duvati bura i maestral. Maksimalne temperature kretaće se između 18 i 27 stepeni. Mondo Novi magazin Dnevnik

Za nedelju, 24. avgust, prognozira se pretežno sunčano vreme na krajnjem severu Srbije, dok se u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom ujutru i pre podne, a posle podne razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura će se kretati od 9 do 15 stepeni ujutru i od 22 do 26 stepeni tokom dana. Vesti online

U Novom Sadu se za nedelju očekuje kišno jutro sa slabom i kratkotrajnom kišom, a sredinom dana razvedravanje i pretežno sunčano vreme. Temperatura će biti od oko 13 do 24 stepena, uz slab i umeren severozapadni vetar. Naredne sedmice biće pretežno sunčano i toplije, sa dnevnim temperaturama koje će od sredine sedmice ponovo prelaziti 30 stepeni. NoviSad.com

U Sremskoj Mitrovici u nedelju ujutru i pre podne očekuje se oblačno vreme sa mogućom slabom kišom, a tokom dana razvedravanje i pretežno sunčano. Temperatura će biti od oko 13 do 24 stepena, uz slab do umeren severozapadni vetar. Početkom naredne nedelje očekuje se pretežno sunčano vreme sa porastom temperatura, koje će od sredine sedmice ponovo prelaziti 30 stepeni. Ozon

Tokom večeri i noći očekuje se novo naoblačenje koje će zahvatiti severne, zapadne, centralne i delove istočnih krajeva Srbije, sa mogućom kratkotrajnom kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. U Beogradu se očekuje naoblačenje tokom noći sa mogućim slabim pljuskom u ranim jutarnjim časovima. Mondo

Ovaj vikend doneo je značajno osveženje sa temperaturama ispod proseka, uz smenu sunca i oblaka i jak severozapadni vetar. Nakon jučerašnjeg hladnog fronta i ciklona, vazdušna masa iz Skandinavije preko centralne Evrope stigla je do Panonske nizije u blažem obliku. Danas su temperature bile niže za oko deset stepeni u odnosu na četvrtak, kada je bilo 38 stepeni. Večeras je vedro uz slab vetar i temperature koje će se kretati niže. Telegraf