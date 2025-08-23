Protest protiv blokada: Ne damo Srbiju onima koji su htjeli da zaustave život u Srbiji

Protesti protiv blokada u organizaciji SNS održani su po drugi put u Leskovcu.

Pored visokog funkcionera ove stranke i opštinski funkcionera na protestima su i njihovi koalicioni partneri iz SPS-a. Osim zastava i pesme nepoznatog izvođača, koja je pratila i prethodni protest, nije bilo izvikivanja parola. Najviše je bilo transparenata na kojima piše “ne damo Srbiju” pa smo pitali gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića kome ne daju Srbiju. ”Ne damo je ljudima koji su htjeli da blokiraju život u Srbiji, onima koji ne daju studentima da