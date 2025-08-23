SVI DETALJI SUKOBA Ane i Raleta, ona se oglasila iz bolnice gde je završila zbog nasilja zbog koga ga je prijavila policiji: Više neću da ga vidim, ovo je kraj
Svet & Skandal pre 21 minuta
Ana Nikolić i Rale ponovo su se našli u centru medijske pažnje zbog burnog sukoba koji je eskalirao tokom privatne rasprave.
U konfliktu situacija je navodno izmakla kontroli, nakon čega je pevačica potražila medicinsku pomoć, a partnera prijavila policiji zbog nasilja. Ana Nikolić je pokazala lekarsku dokumentaciju koja potvrđuje da je upućena na stacionarno lečenje, a u dokumentima se i dalje vodi pod Rastinim prezimenom – Đurić. Slučaj je prijavila nadležnim organima. Ivan Vučiević Policija je kako ona tvrdi izašla na teren, a Rale je viđen ispred stanice kako sedi sam na klupi, dok