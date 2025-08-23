SVI DETALJI SUKOBA Ane i Raleta, ona se oglasila iz bolnice gde je završila zbog nasilja zbog koga ga je prijavila policiji: Više neću da ga vidim, ovo je kraj

Svet & Skandal pre 21 minuta
SVI DETALJI SUKOBA Ane i Raleta, ona se oglasila iz bolnice gde je završila zbog nasilja zbog koga ga je prijavila policiji…

Ana Nikolić i Rale ponovo su se našli u centru medijske pažnje zbog burnog sukoba koji je eskalirao tokom privatne rasprave.

U konfliktu situacija je navodno izmakla kontroli, nakon čega je pevačica potražila medicinsku pomoć, a partnera prijavila policiji zbog nasilja. Ana Nikolić je pokazala lekarsku dokumentaciju koja potvrđuje da je upućena na stacionarno lečenje, a u dokumentima se i dalje vodi pod Rastinim prezimenom – Đurić. Slučaj je prijavila nadležnim organima. Ivan Vučiević Policija je kako ona tvrdi izašla na teren, a Rale je viđen ispred stanice kako sedi sam na klupi, dok
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, izrečena mu zabrana prilaska 48 sati

Ana Nikolić prijavila Raleta za nasilje, izrečena mu zabrana prilaska 48 sati

Hello pre 21 minuta
Ekskluzivan kurir paparaco ane Nikolić nakon haosa! Njen izgled će vas šokirati, a ovo je krila u rukama od svih (video)

Ekskluzivan kurir paparaco ane Nikolić nakon haosa! Njen izgled će vas šokirati, a ovo je krila u rukama od svih (video)

Kurir pre 21 minuta
Raletu zabranjeno da prilazi Ani Nikolić: Kompozitor dobio krivičnu zbog nasilja u porodici

Raletu zabranjeno da prilazi Ani Nikolić: Kompozitor dobio krivičnu zbog nasilja u porodici

Mondo pre 21 minuta
Ana Nikolić ima povrede ruke i glave: Napustila policijsku stanicu nakon prijave za nasilje

Ana Nikolić ima povrede ruke i glave: Napustila policijsku stanicu nakon prijave za nasilje

Mondo pre 21 minuta
Ovo je stan iz kog je pevačica pobegla nakon što je Raleta prijavila za nasilje! Nekretnina je skromna, nalazi se na Avali i…

Ovo je stan iz kog je pevačica pobegla nakon što je Raleta prijavila za nasilje! Nekretnina je skromna, nalazi se na Avali i ovako izgleda

Kurir pre 21 minuta
"Imam zabranu prilaska 48h ani Nikolić" Rale napustio policiju pa dao prvu izjavu: Došlo je do svađe... (video)

"Imam zabranu prilaska 48h ani Nikolić" Rale napustio policiju pa dao prvu izjavu: Došlo je do svađe... (video)

Kurir pre 1 sat
Rale pod merama Policija izrekla zabranu nakon što je fizički napao Anu Nikolić!

Rale pod merama Policija izrekla zabranu nakon što je fizički napao Anu Nikolić!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

"Najteže lekcije su one koje su duši najpotrebnije": Evo šta piše u poslednjoj objavi Ane Nikolić - Raleta je prijavila za…

"Najteže lekcije su one koje su duši najpotrebnije": Evo šta piše u poslednjoj objavi Ane Nikolić - Raleta je prijavila za nasilje, a poručila: "Ne možete osetiti radost, ako niste tugu"

Blic pre 11 minuta
Kan Džinović odveo devojku na more: Objavili zajedničku sliku i ludo su zaljubljeni jedno u drugo: Svi im predviđaju svadbena…

Kan Džinović odveo devojku na more: Objavili zajedničku sliku i ludo su zaljubljeni jedno u drugo: Svi im predviđaju svadbena zvona

Blic pre 31 minuta
Ana Nikolić ima povrede po rukama i glavi: Isplivali šok detalji nakon što je Raletu Ratkoviću izrečena hitna policijska mera…

Ana Nikolić ima povrede po rukama i glavi: Isplivali šok detalji nakon što je Raletu Ratkoviću izrečena hitna policijska mera

Blic pre 1 sat
"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48 sati": Oglasio se Rale Ratković nakon skandala sa Anom Nikolić

"Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48 sati": Oglasio se Rale Ratković nakon skandala sa Anom Nikolić

Blic pre 1 sat
(Foto) Ana Nikolić je iz ovog stana pobegla: Pevačica je u skromnoj nekretnini živela sa Raletom kog je prijavila za nasilje

(Foto) Ana Nikolić je iz ovog stana pobegla: Pevačica je u skromnoj nekretnini živela sa Raletom kog je prijavila za nasilje

Blic pre 46 minuta