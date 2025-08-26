(Foto, video) gust crni dim kulja na sve strane, vatra se brzo širi: Prvi snimci jezivog požara kod Novog Sada, zahvaćene i kuće

Blic pre 15 minuta
(Foto, video) gust crni dim kulja na sve strane, vatra se brzo širi: Prvi snimci jezivog požara kod Novog Sada, zahvaćene i…

Veliki požar koji izbio kod Novog Sada još više se razbuktava, ogroman crni dim se širi okolo, a građani prijavljuju i detonacije. Prema najnovijim informacijama "Blica", požar je izbio oko 11.30 časova. Ovo su prvi snimci dramatičnog požara!

Kako nezvanično saznaje "Blic", između Kaća i Budisave kod Novog Sada vatra je prvo zahvatila travu na površini od oko 3 ara, kao i plastičnu burad, da bi se zatim proširila na radionicu površine 100 metara kvadratnih. Velika je zadimljenost i ugrožen je jedan objekat. Prema najnovijoj informacija, požar je zahvatio jedan objekat. Vatra je zahvatila krov i preti da se proširi. Trenutno intervenišu pripadnici VSJ Novi Sad i Futog, 12 vatrogasaca-spasilaca sa 4
