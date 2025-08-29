AZERBEJDžAN oslobodio 15 jermenskih vojnika: Zauzvrat je dobio mnogo više, Gruzija odigrala važnu ulogu!

Baku je pristao da oslobodi 15 zarobljenih jermenskih vojnika, da bi zauzvrat dobio mapu minskih polja u regionu Agdam, saopštilo je danas ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

- Prema postignutom sporazumu na dan 12. jun 2021, da bismo dobili mapu 97.000 protivtenkovskih i nagaznih mina u regionu Agdam, 15 zarobljenih Jermena predati su Jermeniji - navodi se u saopštenju koje je preneo TAS S. Zamena je izveršena na azerbejdžansko-gruzijskoj granici, a posrednici su bili predstavnici Gruzije. Izvor: Tanjug