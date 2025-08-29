Beogradu prete sankcijama: Kurti već godinama nekažnjeno krši sporazume

Krvavi obračun došao kao "kec na deset" administraciji u EU da se obruši na našu državu.

Pretnje sankcijama Srbiji kako bi se, po ko zna koji put, stavio znak jednakosti u odgovornosti "obe strane", u pozivima za hitnu deeskalaciju na severu KiM, stigle su iz Brisela. Istovremeno, kaznene mere Evropske unije prema Prištini zbog neispunjavanja obaveza, više niko ne pominje, kupujući vreme za Aljbina Kurtija da ne sprovede ni jedan zahtev "dvadeset sedmorke" za smirivanje situacije u južnoj srpskoj pokrajini. Portparol EU Peter Stano rekao je, osuđujući