Španija: Migranti, dobrodošli - studenti napolje

Migrante sa broda “Akvarijus“, koje su odbili Italija i Malta, prihvatila je Španija.

Da bi smestila neke od njih, iselila je privremeno studente iz domova. Kako prenose mediji, studentima su data 24 sata kako bi napravili mesta za pridošlice. Novi španski premijer Pedro Sančez prihvatio je da Španija bude ta zemlja koja će prihvatiti migrante iz Afrike posle prošlonedeljnih tenzija. Međutim, njihov dolazak uticao je na živote studenata u gradu Alikante, kojima je rečeno da napuste svoje sobe u domovima kako bi napravili mesta izbeglicama.