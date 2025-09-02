Vučić posle sastanka sa Putinom: "Za nas je energetika od najvećeg interesa"; "Spremam veliko iznenađenje"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pekinga gde se sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Imali smo otvorene i iskrene razgovore sa Putinom, sve teme od obostranog interesa. Za nas je energetika od najvećeg interesa. Najveći deo postavke gasa dolazi iz Rusije. Sa njima radimo na proširenju skladišnih kapaciteta. Deo ćemo i ove zime skladištiti u Mađarskoj", rekao je Vučić.