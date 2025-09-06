FSS se hitno reagovao: "Nikad se sa ovim nismo suočili"

Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, reagovao je na odluku domaćina u Rigi da ne dopuste navijačima unošenje srpskih obeležja na stadion.

Policija u Rigi primorala je navijače da skinu dukseve i majice sa simbolima Srbije kako bi mogli da uđu na stadion, a nije dozvoljeno ni unošenje zastave Srbije. Navodno, razlog za tu odluku je to što organizovano prisustvo gostujućih navijača nije unapred prijavljeno, te nije pripremljena posebna zona za njih. "U Letoniju smo došli da igramo fudbal i predstavljamo svoju zemlju, a naši navijači su došli da podrže svoj državni tim. Nikada se nismo suočili sa