Protest u Novom Sadu: Osam zaključaka

Na protestu u Novom Sadu 5. septembra je pod udarom policisjkih pendreka i u dimu suzavca sve postalo kristalno jasno: Aleksandar Vučić je nakon dolaska iz Kine pošao putem istočnjačkih despota. Dan posle može da se izvuče još nekolicina zaključaka

Protest u Novom Sadu 5. septembra „Srbijo, da li se čujemo?“ na koji su pozvali Studenti u blokadi predstavlja prekretnicu kako za građane koji preko deset meseci demonstriraju protiv autokratije Aleksandra Vučića, bezakonja i korupcije, tako i za režim Srpske napredne stranke. Na slici naprednjačke Srbije nestali su sivi tonovi, jutro narednog dana je osvanulo crno-belo. Nakon brutalnog i sistematskog pendrečenja građana koje su sprovodile Žandarmerija i