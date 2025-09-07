Ishiba planira da podnese ostavku, javlja NHK

Japanski premijer Shigeru Ishiba planira da podnese ostavku pre glasanja u okviru vladajuće stranke o tome da li će se održati izbori za novog lidera, javila je u nedelju televizija NHK, ne navodeći tačno kada će se povući.

Ishibina ostavka bi usledila manje od godinu dana nakon što je postao premijer, a njegov mandat obeležili su značajni izborni porazi. Najskorije, Ishiba je bio pod višenedeljnim pritiskom iz redova sopstvene stranke da se povuče nakon izbornog debakla u julu, kada je vladajuća koalicija izgubila većinu u oba doma parlamenta. Premijerovo predstojeće povlačenje izazvaće političku neizvesnost u nedeljama koje slede, sve dok Liberalno-demokratska partija (LDP) ne