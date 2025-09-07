Kakav žreb bi imala Srbija da je pobedila Tursku: Poznat prvi par četvrtfinala, ključan meč bio u grupi!?

Košarkaška reprezentacija Srbije je završila učešće na Eurobasketu porazom od Finske u osmini finala rezultatom 92:86, te na taj način velikim neuspehom okončala turnir na kojem se nacija nadala da Orlovi mogu do zlatne medalje.

Podsetimo, Srbija je posle uvodne četiri pobede u grupi (Estonija, Portugal, Letonija, Češka), dok je sa Turskom vodila borbu za prvo mesto u grupi. Imali su peh Orlovi, nije Svetislav Pešić imao na raspolaganju Bogdana Bogdanovića koji je završio Eurobasket posle Portugala, a onda su se povredili Tristan Vukčević i Aleksa Avramović. Ipak, na krilima Nikole Jokića Karijevi izabranici su imali vođstvo tokom poslednjeg perioda, poslednja četiri minuta su ušli sa plus