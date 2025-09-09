Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs
Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Vestima na TV Prva, a govori o najaktuelnijim temama u Srbiji.

Vučić se, na samom početku, osvrnuo na susret sa slavnim glumcem Džekijem Čenom, koji je jedan od glavnih promotera EXPO. "Mi smo znali, dogovarali se ali nismo mogli ranije da govorimo da je Džeki Čen jedan od promotera. Neverovatan čovek ogromnog entuzijazma, čudesno je da u tim godinama ima toliko snage. Lepo govori o Srbiji. Danas mu je drago da može da vidi da Beograd i Srbija izgledaju drugačije i da može da pomogne. Vidim da je i Stiven Sigal stigao u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uživo "Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

Uživo "Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

Blic pre 18 minuta
"Džeki Čen lepo govorio o Srbiji" Vučić o legendarnom glumcu koji postaje ambasador Ekspa 2027: Čovek ogromnog entuzijazma

"Džeki Čen lepo govorio o Srbiji" Vučić o legendarnom glumcu koji postaje ambasador Ekspa 2027: Čovek ogromnog entuzijazma

Blic pre 8 minuta
Vučić uživo na TV Prva Predsednik Srbije o aktuelnim dešavanjima u zemlji

Vučić uživo na TV Prva Predsednik Srbije o aktuelnim dešavanjima u zemlji

Dnevnik pre 37 minuta
Vučić: Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027; "Lepo govori o Srbiji, uživa u našoj zemlji u drugačijem svetlu"

Vučić: Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027; "Lepo govori o Srbiji, uživa u našoj zemlji u drugačijem svetlu"

B92 pre 38 minuta
Evo zašto je Džeki Čen najveći majstor akcionog filma: Zbog nemogućih akrobacija je postao ikona, na jednom snimanju zamalo da…

Evo zašto je Džeki Čen najveći majstor akcionog filma: Zbog nemogućih akrobacija je postao ikona, na jednom snimanju zamalo da strada

Kurir pre 2 sata
Postulati kojima se Džeki Čen vodi: Evo kako je planetarno popularni glumac ostao prizeman pored ogromne slave! Ovo svako…

Postulati kojima se Džeki Čen vodi: Evo kako je planetarno popularni glumac ostao prizeman pored ogromne slave! Ovo svako treba da primeni

Kurir pre 3 sata
Džeki Čen postaje ambasador izložbe „Ekspo 2027” u Beogradu

Džeki Čen postaje ambasador izložbe „Ekspo 2027” u Beogradu

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeEXPO

Ekonomija, najnovije vesti »

Uživo "Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

Uživo "Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

Blic pre 18 minuta
Veličković: Nema indicija da bi moglo da dođe do pada cena polovnjaka na tržištu

Veličković: Nema indicija da bi moglo da dođe do pada cena polovnjaka na tržištu

RTV pre 48 minuta
Francuska očekuje bolju berbu u ovoj godini

Francuska očekuje bolju berbu u ovoj godini

SEEbiz pre 47 minuta
Ročište u stečaju starog 3. maja: Vjerovnik Adria Rijeka osporio više od 145 milijuna eura tražbina

Ročište u stečaju starog 3. maja: Vjerovnik Adria Rijeka osporio više od 145 milijuna eura tražbina

SEEbiz pre 52 minuta
Panika u vazduhu: Britiš Ervejz vratio Drimlajner u Sidnej nakon što je posada osetila miris benzina u kokpitu

Panika u vazduhu: Britiš Ervejz vratio Drimlajner u Sidnej nakon što je posada osetila miris benzina u kokpitu

Aero.rs pre 32 minuta