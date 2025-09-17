Ubistvo Čarlija Kirka: Tužioci traže smrtnu kaznu za optuženog Tajlera Robinsona

BBC News pre 1 sat | Hafsa Kalil -

Scott G Winterton/Pool via REUTERS Tajler Robinson, optuženi za ubistvo Čarlija Kirka, suočava se sa smrtnom kaznom ako bude osuđen

Tajler Robinson, 22-godišnjak iz Jute, sada ima status optuženog za ubistvo konzervativng aktiviste Tajlera Robinsona, a tužioci tvrde da je priznao krivicu u skrivenoj poruci cimeru.

On je sada optužen za ubistvo, a tužioci za njega traže smrtnu kaznu - ako bude na suđenju bude proglašen krivim.

Robinson je uhapšen 12. septembra kao glavni osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka, bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa dok je govorio na na događaju na Univerzitetu Juta 10. septembra.

Policija je uhapsila Robinsona 33 sata posle ubistva, po prijavi njegovog oca i porodičnog prijatelja, lokalnog sveštenika.

Puška je pronađena u blizini mesta pucnjave, kažu vlasti.

Prethodno je direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel rekao da se DNK na peškiru obmotanom oko oružja kojim je navodno ubijen Čarli Kirk, podudara Robinsonovim.

Motiv još nije utvrđen.

Uhapšeni zbog ubistva Čarlija Kirka „ne sarađuje" sa nadležnima i još nije priznao da je pucao u konzervativnog aktivistu, kazao je guverner Jute Spenser Koks za američke medije.

Govoreći za ABC njuz Koks, koji je republikanac, rekao je da ljudi bliski Robinsonu sarađuju u istrazi.

Koks je u više medijskih gostovanja u ponovio zabrinutost u pogledu uticaja društvenih mreža posle Kirkove smrti.

Njujork tajms je izvestio da je Robinson razgovarao sa više osoba preko platforme za slanje poruka Diskord nakon ubistva.

On se navodno šalio i da je ubica.

Upitan o ovim navodima, Koks je rekao za ABC njuz: „Jedino što možemo da potvrdimo jeste da su se ovi razgovori definitivno odigrali, a ljudi sa kojima je razgovarao mu nisu verovali da je on pucao.“

„Sve je bilo šala dok nije priznao da je to stvarno bio on.“

Robinson je uhapšen u četvrtak pošto se predao policiji.

Kirk (31) je govorio na Univerzitetu Juta Veli u Oremu 10. septembra u okviru turneje „Povratak Amerike".

Koks je ranije rekao za Vol strit džurnal da je Robinson, koji je iz Jute, bio „duboko indoktriniran levom ideologijom“.

On je kazao za CNN kasnije da su tu informaciju podelili porodica i prijatelji osumnjičenog.

„Mnogo toga saznajemo i mnogo toga ćemo saznati“, objasnio je.

Kada optužnica bude podignuta, biće „mnogo više dokaza i dostupnih informacija“, dodao je.

Guverner je rekao da sa nadležnim između ostalih sarađuje Robinsonov cimer i partner.

On je rekao da Robinsonov partner nije imao nikakva saznanja o pucnjavi, i da je bio „neverovatno saradljiv“ i da „upravo sada“ sarađuje sa istražiteljima.

Takođe je potvrdio da njegov partner trenutno prolazi kroz promenu pola kako bi postao žena, ali da nadležni za sada ne znaju da li je to relevantno za istragu.

Robinson je uhapšen zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, protivzakonitu upotrebu vatrenog oružja i ometanje pravde.

Trenutno je u Okružnom zatvoru Jute bez mogućnosti kaucije.

„Razgovaramo sa raznim ljudima, svima koji su ga poznavali, i pokušavamo da saznamo koji je zapravo bio njegov motiv“, kazao je Koks.

Pogledajte trenutak kada je ubijen Čarli Kirk

Koks je do sada više puta pozvao na jedinstvo kako bi umirio političke tenzije, a kritikovao je i društvene medije.

Prethodno je društvene mreže nazvao „kancerom“, rekavši za CNN da Amerika mora da „izbaci telefone iz učionica“ i da snažnije traži odgovornost društvenih platformi.

On je Kirkovo ubistvo nazvao „direktnim napadom na Ameriku“ i kazao da Amerikanci „moraju da se pogledaju u ogledalo i odluče - da li želimo da poboljšamo ili pogoršamo stvari.“

Kirkova udovica Erika, obratila se 13. septembra u suzama, zahvaljujući se svima koji su njenom suprugu pritekli u pomoć i zarekavši se da „glas njenog muža neće nestati“.

Komemorativna služba biće održana 21. septembra na stadionu Stejt Farm kapaciteta 60.000 mesta u Arizoni, državi gde je Kirk živeo sa suprugom i dvoje dece.

Kirk, kontroverzna ličnost američke politike, bio je jedan od najistaknutijih desničarskih aktivista u zemlji i pouzdan saveznik predsednika Donalda Trampa.

Cilj organizacije Turning Point USA je širenje konzervativnih ideja na američkim koledžima koji naginju liberalizmu.

Organizacije je igrala ključnu ulogu u podsticanju birača da glasaju za Trampa i druge republikanske kandidate na prošlogodišnjim izborima.

Kirk je bio snažan zagovornik prava na oružje, oštro se protivio abortusu, kritikovao prava transrodnih osoba i promovisao netačne tvrdnje o kovidu-19.

Njegove pristalice tvrdile su da je bio blizak običnim ljudima i da je razumeo njihove brige.

Međutim, njegovi stavovi naišli su na oštre kritike liberala, a protivnici su njegove komentare smatrali duboko uvredljivim za pojedine manjinske grupe, među kojima su LGBT ljudi i muslimani.

