NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

Politika pre 28 minuta
NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

​Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba su finansirana, rekao je visoki predstavnik NATO-a Patrik Tarner

KIJEV - Prve pošiljke američke vojne opreme namenjene Ukrajini, kupljene kroz novi mehanizam finansiranja sa saveznicima već se dopremaju, izjavio je visoki predstavnik NATO-a u Ukrajini, Patrik Tarner, prenosi Tanjug. „Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba Ukrajine (PURL) su finansirana i oprema već pristiže”, rekao je Tarner za Rojters. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) novi je mehanizam kroz koji SAD i saveznici kolektivno finansiraju i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja, poremećena železnica…

Ugašen požar u skladištu goriva nuklearke Zaporožje; Napad na Kirovogradsku oblast, prekinuta struja, poremećena železnica

RTS pre 37 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage pogodile vatrogasnu stanicu u Donjecku, vatrogasci spaseni iz skloništa

Euronews pre 1 sat
Uživo ima mrtvih vojnika kod granice, odzvanjaju eksplozije Rusi javljaju šta se dešava na frontu!

Uživo ima mrtvih vojnika kod granice, odzvanjaju eksplozije Rusi javljaju šta se dešava na frontu!

Alo pre 1 sat
Nato šalje prvu turu Oglasila se alijansa o novoj pomoći Ukrajini

Nato šalje prvu turu Oglasila se alijansa o novoj pomoći Ukrajini

Alo pre 47 minuta
"Četiri paketa su finansirana" NATO: Prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

"Četiri paketa su finansirana" NATO: Prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

Večernje novosti pre 47 minuta
Rusi gađali vatrogasnu stanicu u Donjeckoj oblasti

Rusi gađali vatrogasnu stanicu u Donjeckoj oblasti

RTV pre 1 sat
Zelenski: Spreman sam za sastanak sa Putinom

Zelenski: Spreman sam za sastanak sa Putinom

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaTanjugRojtersKijev

Svet, najnovije vesti »

Poslušajmo prirodu

Poslušajmo prirodu

Radar pre 33 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU "Današnja operacija u Gazi predstavlja eskalaciju rata": EK za suspenziju sporazuma sa Izraelom

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU "Današnja operacija u Gazi predstavlja eskalaciju rata": EK za suspenziju sporazuma sa Izraelom

Euronews pre 3 minuta
Navrocki i ruski dron kojeg nema: Nato šou u Varšavi

Navrocki i ruski dron kojeg nema: Nato šou u Varšavi

Pravda pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Evropski udar na Izrael: Prvi detalji o suspenziji trgovinskog sporazuma, napadi na Gazu ne prestaju

BLOG UŽIVO Evropski udar na Izrael: Prvi detalji o suspenziji trgovinskog sporazuma, napadi na Gazu ne prestaju

Nova pre 2 minuta
Tramp tuži „degenerisani“ „Njujork tajms“: Alarmantan primer pokušaja pokoravanja medija

Tramp tuži „degenerisani“ „Njujork tajms“: Alarmantan primer pokušaja pokoravanja medija

Vreme pre 22 minuta