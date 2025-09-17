NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

​Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba su finansirana, rekao je visoki predstavnik NATO-a Patrik Tarner

KIJEV - Prve pošiljke američke vojne opreme namenjene Ukrajini, kupljene kroz novi mehanizam finansiranja sa saveznicima već se dopremaju, izjavio je visoki predstavnik NATO-a u Ukrajini, Patrik Tarner, prenosi Tanjug. „Četiri paketa u okviru Prioritetne liste potreba Ukrajine (PURL) su finansirana i oprema već pristiže”, rekao je Tarner za Rojters. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) novi je mehanizam kroz koji SAD i saveznici kolektivno finansiraju i