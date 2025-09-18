Donald Tramp proglasio Antifu za glavnu terorističku organizaciju

Politika pre 3 sata
Donald Tramp proglasio Antifu za glavnu terorističku organizaciju

Antifa, skraćeno od „antifašisti“, krovni je pojam za militantne grupe levo orijentisanih aktivista

„Zadovoljstvo mi je da obavestim naše brojne patriote SAD da proglašavam Antifu - bolesnu, opasnu, radikalno levu katastrofu, za glavnu terorističku organizaciju“, napisao je na predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social u sredu uveče, proglašavajući krajnje levičarski pokret terorističkom organizacijom. „Takođe, snažno ću preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno ispitaju u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama“, dodao je.
