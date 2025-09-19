Nemačke investicije u Srbiji usporavaju, ali izvoz u ovu zemlju raste

Ulaganja iz Nemačke u Srbiju poslednjih godina pokazuju vidljiv pad, a aktuelno usporavanje nemačke privrede dodatno produbljuje neizvesnost oko daljih investicija ovog najvećeg srpskog trgovinskog partnera.

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), u prvom tromesečju 2025. godine priliv stranih direktnih investicija (SDI) iz Nemačke iznosio je svega 23,4 miliona evra. Pri tome, ova zemlja nije ušla ni u prvih pet država iz kojih su pristigle najveće SDI u Srbiju. Iako je po geografskoj strukturi najviše direktnih ulaganja došlo iz evropskih zemalja - 80,1 odsto (iz azijskih 14,8 odsto), po zemljama je slika sasvim drugačija. Najveće SDI zabeležene su iz Holandije,