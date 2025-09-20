Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Politika pre 38 minuta
Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Let je izvršen uz strogo poštovanje međunarodnih propisa o vazdušnom prostoru i nije prekršio granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem

MOSKVA – Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je, povodom optužbi Estonije da su tri ruska borbena aviona narušila vazdušni prostor te zemlje, da je planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima i nije prekršio granice drugih zemalja. „Tri ruska borbena aviona MiG-31 19. septembra ove godine izvršila su planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti. Let je izvršen uz strogo
