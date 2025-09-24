Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Bujanovačke pre 14 minuta
Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora
Bujanovac, Beograd, 24. septembar 2025. – Haotično ponašanje u socijalnom okruženju, čudne reakcije, tremor (nevoljno, ritmičko drhtanje određenih delova tela) ruku i nemogućnost verbalne komunikacije samo su neki od razloga zbog koji su roditelji učenika beogradske OŠ “Pavle Savić” od ministratsva zatražili proveru radne sposobnosti vd direktora, Bujanovčanina Nenada Tasića. SUMNJA DA TASIĆ KORISTI JAKU TERAPIJU Roditelji i nastavnici su u više navrata primetili
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Bujanovačke pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bujanovac

Regioni, najnovije vesti »

Uskoro ograde oko kontejnera i sabirnih mesta za otpad u kragujevačkim selima

Uskoro ograde oko kontejnera i sabirnih mesta za otpad u kragujevačkim selima

InfoKG pre 14 minuta
Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Bujanovačke pre 14 minuta
Pobeda Dubočice u Surdulici u meču sa Trajalom

Pobeda Dubočice u Surdulici u meču sa Trajalom

Jug press pre 4 minuta
Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Roditelji traže procenu Tasićeve radne sposobnosti: Sumnjamo u stabilnost zdravstvenog stanja direktora

Bujanovačke pre 9 minuta
Edukativne, kulturne i zabavne aktivnosti u Nišu povodom Svetskog dana turizma

Edukativne, kulturne i zabavne aktivnosti u Nišu povodom Svetskog dana turizma

Gradski portal 018 pre 4 minuta