UŽIVO: Zvezda dominira, ali bez golova na poluvremenu

Sport klub pre 9 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Zvezda dominira, ali bez golova na poluvremenu
Crvena zvezda takmičenje u Ligi Evrope počinje utakmicom protiv škotskog velikana Seltika iz Glazgova na stadionu "Rajko Mitić." Utakmica počinje od 21 čas a svu akciju možete pratiti u našem live blogu. „Zvezda je, s obzirom na ulaganja, morala da bude u LŠ“ Crveno-beli sa velikim ambicijama pristupaju drugom po renomeu UEFA takmičenju. Želja je da se bar obezbedi plasman među 24 ekipe i obezbeđivanje prve eliminacione runde. Taj cilj bi bio znatno dohvatljiviji
uživo Crvena zvezda - Seltik 0:0 (poluvreme): Crveno-beli propuštali prilike

Euronews pre 8 minuta
Uživo: Crvena zvezda - Seltik 0:0, Duarte u mrežu i prečku (foto, video)

Sportski žurnal pre 8 minuta
Zvezda - Seltik uživo: Duarte pogodio prečku, Šmajhel čudesno odbranio!

Mondo pre 8 minuta
Nadmudruju se Milojević i Rodžers, poluvreme bez golova

RTS pre 8 minuta
„Bomba“ Duartea i volej Arnautovića, ali ništa od gola za Zvezdu – pratite sa nama spektakl na Marakani

Nova pre 9 minuta
Crvena zvezda - seltik: Crveno-beli konkretniji, ali bez rezultata! Poluvreme

Kurir pre 8 minuta
Prenos, Crvena zvezda - Seltik: Burno u Beogradu!

Večernje novosti pre 8 minuta
