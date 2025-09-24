Prenos, Crvena zvezda - Seltik: Burno u Beogradu!

Večernje novosti pre 2 minuta
Prenos, Crvena zvezda - Seltik: Burno u Beogradu!

Crvena zvezda i Seltik igraju meč 1. kola Lige Evrope, a tu utakmicu možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

FK Crvena zvezda 20.20 - Prema specijalizovanom sajtu za transfere i vrednosti fudbalera, Transfermarkt, ekipa Crvene zvezde "vredi" 85,3 miliona evra, a Seltikov tim je prilično skuplji -137,1 milion. Napadač, levo krilo, Japand Daizen Maeda, procenjen je na 15 miliona, štoper Kameron Karter-Vikers na 14, a još jedan Japanac, centralni vezista Rea Hatate na 13 miliona. U Zvezdi je najskuplji novopridošli zadnji vezni Tomas Handel sa 10 miliona, dva manje "vredi"
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Temelj srpske slobode: Oglasio se klub na godišnjicu pogibije srpskog junaka!

Temelj srpske slobode: Oglasio se klub na godišnjicu pogibije srpskog junaka!

Hot sport pre 22 minuta
Crvena ZVEZDA - SELTIK! Ovo je sastav koji je izveo Milojević: Ofanziva od starta

Crvena ZVEZDA - SELTIK! Ovo je sastav koji je izveo Milojević: Ofanziva od starta

Kurir pre 37 minuta
Zvezda protiv Seltika započinje put kroz Ligu Evrope, poznati sastavi

Zvezda protiv Seltika započinje put kroz Ligu Evrope, poznati sastavi

RTS pre 2 minuta
Koliko god da si veliki, Marakana uteruje strah u kosti: Seltik se oglasio videom ozloglašenog tunela!

Koliko god da si veliki, Marakana uteruje strah u kosti: Seltik se oglasio videom ozloglašenog tunela!

Hot sport pre 1 sat
Navijači Seltika ispunili boks za goste: Škoti u velikom broju stigli u Beograd

Navijači Seltika ispunili boks za goste: Škoti u velikom broju stigli u Beograd

Kurir pre 42 minuta
SASTAVI - Tandem Radonjić-Arnautović od starta!

SASTAVI - Tandem Radonjić-Arnautović od starta!

Sportske.net pre 47 minuta
Zvižduci za kraj: Zvezdinih 7,4% za tri protiv CSKA

Zvižduci za kraj: Zvezdinih 7,4% za tri protiv CSKA

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAMarakanaTwitterLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Određeni sastavi za meč Zvezda – Seltik: Radonjić od prvog minuta na terenu

Određeni sastavi za meč Zvezda – Seltik: Radonjić od prvog minuta na terenu

Danas pre 27 minuta
Novi tim u ABA ligi? Još jedan tim želi da zaigra u „regionalnom“ takmičenju

Novi tim u ABA ligi? Još jedan tim želi da zaigra u „regionalnom“ takmičenju

Danas pre 27 minuta
Teška povreda fudbalera Liverpula na debiju za “redse”

Teška povreda fudbalera Liverpula na debiju za “redse”

Danas pre 2 sata
Ispovest Borisa Bekera: Imao sam previše novca, to je bio recept za katastrofu

Ispovest Borisa Bekera: Imao sam previše novca, to je bio recept za katastrofu

Danas pre 1 sat
Uzbudljiv finiš u Pazaru, Kragujevčani odneli bod!

Uzbudljiv finiš u Pazaru, Kragujevčani odneli bod!

Sportske.net pre 32 minuta