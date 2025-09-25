Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera

N1 Info pre 19 minuta  |  Beta
Škero: Vučić izvodi državni udar, menja ministre kao igračke, ponižava premijera
Bivša predsedica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je da je "trenutno na delu državni udar koji sprovodi predsednik Srbije, neprikriveno preuzimajući u svoje ruke i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast". "Državni udar je po definiciji smena vlasti protivustavnim sredstvima, a izvodi ga politička frakcija, vojska ili neki visoki državni zvaničnik. A šta se kod nas dešava? Predsednik duže vreme, a sada već potpuno ogoljeno i pritivustavno kontroliše
