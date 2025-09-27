Ajntraht na gostovanju deklasirao Borusiju iz Mengengladbaha

Fudbaleri Ajntrahta su kao gosti savladali Borusiju u Mengengladbahu rezultatom 6:4 u meču petog kola nemačke Bundeslige, a do ubedljive povede su praktično došli već u prvom poluvremenu.

Ajntraht je odlično počeo meč na gostovanju i već u prvom poluvremenu došao do prednosti od 5:0 da bi na startu drugog već u 47. minutu kompletirali vođstvo sa 6:0. Klub iz Frankfurta je posle pobede skočio na četvrto mesto sa devet bodova, Borusija je zakucana za dno sa samo dva boda. Robin Koh je dao golove za goste u 11. i 47. minutu, Ansgar Knauf je bio precizan u 15, Jonatan Burkhart je dao gol u 35, Fares Šaibi u 39, a Jilman Uzun Čan u 45+1. minutu. Borusija