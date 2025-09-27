Ajntraht na gostovanju deklasirao Borusiju iz Mengengladbaha

RTS pre 1 sat
Ajntraht na gostovanju deklasirao Borusiju iz Mengengladbaha

Fudbaleri Ajntrahta su kao gosti savladali Borusiju u Mengengladbahu rezultatom 6:4 u meču petog kola nemačke Bundeslige, a do ubedljive povede su praktično došli već u prvom poluvremenu.

Ajntraht je odlično počeo meč na gostovanju i već u prvom poluvremenu došao do prednosti od 5:0 da bi na startu drugog već u 47. minutu kompletirali vođstvo sa 6:0. Klub iz Frankfurta je posle pobede skočio na četvrto mesto sa devet bodova, Borusija je zakucana za dno sa samo dva boda. Robin Koh je dao golove za goste u 11. i 47. minutu, Ansgar Knauf je bio precizan u 15, Jonatan Burkhart je dao gol u 35, Fares Šaibi u 39, a Jilman Uzun Čan u 45+1. minutu. Borusija
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

PSŽ rutinski dobio Osker, ali niko ne priča o rezultatu, već čudnoj izmeni Vitinje

PSŽ rutinski dobio Osker, ali niko ne priča o rezultatu, već čudnoj izmeni Vitinje

Sportske.net pre 19 minuta
Serija A na Nova.rs: Vlahović počeo sa klupe, pa ušao u drugom poluvremenu – Samardžić starter za Atalantu

Serija A na Nova.rs: Vlahović počeo sa klupe, pa ušao u drugom poluvremenu – Samardžić starter za Atalantu

Nova pre 25 minuta
Šampion Evrope rutinski protiv Oksera

Šampion Evrope rutinski protiv Oksera

Sport klub pre 19 minuta
Lautaro je "virus" koji redovno obara Kaljari, Inter nosi bodove sa Sardinije

Lautaro je "virus" koji redovno obara Kaljari, Inter nosi bodove sa Sardinije

Sportske.net pre 39 minuta
Zrinjski ubedljivo slavio u derbiju Mostara

Zrinjski ubedljivo slavio u derbiju Mostara

Sport klub pre 40 minuta
Inter hvata priključak, Kaljari bespomoćan

Inter hvata priključak, Kaljari bespomoćan

Sport klub pre 40 minuta
Borusija gubila 6:0 kod kuće i pretila da izjednači: Ludilo kakvo nije odavno viđeno

Borusija gubila 6:0 kod kuće i pretila da izjednači: Ludilo kakvo nije odavno viđeno

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNemačkaFrankfurtBorusija

Sport, najnovije vesti »

„Ne razumem ljutnju“: Trener OFK Beograda objasnio zbog čega se duel sa Partizanom igrao u Zaječaru

„Ne razumem ljutnju“: Trener OFK Beograda objasnio zbog čega se duel sa Partizanom igrao u Zaječaru

Danas pre 2 sata
Partizan slavio u Zaječaru u malom gradskom derbiju protiv OFK Beograda

Partizan slavio u Zaječaru u malom gradskom derbiju protiv OFK Beograda

Danas pre 2 sata
Šamar kakav “kraljevići” ne pamte: Atletiko dao pet golova Realu u derbiju Madrida

Šamar kakav “kraljevići” ne pamte: Atletiko dao pet golova Realu u derbiju Madrida

Danas pre 4 sati
Seča favorita u Premijer ligi, crna subota za engleske velikane

Seča favorita u Premijer ligi, crna subota za engleske velikane

Danas pre 4 sati
PSŽ rutinski dobio Osker, ali niko ne priča o rezultatu, već čudnoj izmeni Vitinje

PSŽ rutinski dobio Osker, ali niko ne priča o rezultatu, već čudnoj izmeni Vitinje

Sportske.net pre 19 minuta