Preko 2.000 roditelja traži pomoć Alimentacionog fonda

Stav.life pre 2 sata  |  Beta
Preko 2.000 roditelja traži pomoć Alimentacionog fonda
Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je da je više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda. „On (Alimentacioni fond) obezbeđuje da dete ne čeka da se sve okolnosti slože u komplikovanim međuljudskim relacijama i odmah dobija ono što mu zakonski pripada. Podaci govore da se do sada više od 2.000 osoba koje imaju problem sa
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Preko 2.000 roditelja traži pomoć Alimentacionog fonda

Preko 2.000 roditelja traži pomoć Alimentacionog fonda

Stav.life pre 2 sata
Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

In medija pre 2 sata
"Fiktivno rade "na crno, prebacuju imovinu": Macura otkrila kako se tačno određuje suma koju roditelji mogu dobiti preko…

"Fiktivno rade "na crno, prebacuju imovinu": Macura otkrila kako se tačno određuje suma koju roditelji mogu dobiti preko Alimentacionog fonda

Blic pre 3 sata
Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć iz Alimentacionog fonda

Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć iz Alimentacionog fonda

RTK pre 4 sati
Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć iz Alimentacionog fonda

Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć iz Alimentacionog fonda

RTV pre 5 sati
Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

Beta pre 5 sati
Više od 2.000 ljudi tražilo pomoć Alimentacionog fonda

Više od 2.000 ljudi tražilo pomoć Alimentacionog fonda

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Spirić: Manje za pijaću vodu, a više za batinaše i kafane

Spirić: Manje za pijaću vodu, a više za batinaše i kafane

Jugmedia pre 22 minuta
Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

Miloš Jovanović: Studentska lista biće komplementarna sa listom desnice

NIN pre 8 minuta
"Ovde su svi došli da iskopaju dublje rovove": Vučić na američkoj televiziji: Sledeća godina će biti godina sa najviše sukoba…

"Ovde su svi došli da iskopaju dublje rovove": Vučić na američkoj televiziji: Sledeća godina će biti godina sa najviše sukoba ikada

Blic pre 12 minuta
Pajtić nikad jače po Vučiću: „Znam da je tupanu koji mora da plaća i deli sendviče ljudima da bi uopšte došli da ga vide to…

Pajtić nikad jače po Vučiću: „Znam da je tupanu koji mora da plaća i deli sendviče ljudima da bi uopšte došli da ga vide to teško razumeti“

Nova pre 8 minuta
Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Miloš Jovanović: Studentska lista kandidata za izbore biće komplementarna sa listom desnice

Danas pre 13 minuta