Vilenica 2025

Na jednom kraju bivše zemlje odvija normalan život, više nego normalan po našim merilima. U njenom istočnom delu, u bivšoj zajedničkoj prestonici Beogradu, i širom Srbije, dešava se deveti krug pakla pod nazivom „Snaga jedinstva“

Ne, nije to naziv vojne vežbe. Vilenica je pećina u Sloveniji, najstarija izložbena pećina u Evropi. Prvi turisti zabeleženi su još 1633. godine. Nalazi se pored sela Lokev u opštini Sežana, na Kraškoj visoravni. Duga je više od 1.300 metara, sa dubinom od 180 metara, a da biste došli do dela dozvoljenog posetiocima, zaista fascinantnog, morate sići niz gotovo 600 stepenica. Od 1986. godine, u drugoj nedelji septembra, u pećini i njenoj okolini održava se