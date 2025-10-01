BLOG UŽIVO Kolona studenata i građana na Gazeli: Komemorativni skupovi u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu

Širom Srbije danas se obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je 1. novembra stradalo 16 osoba.

U Beogradu se danas održava protesno okupljanje kod Železničke stanice Prokop, odakle će kolona studenata i građana krenuti prema Železničkoj stanici Novi Beograd. U toku dana, u 11.52 časova održano je 16 minuta tišine u velikom broju mesta i gradova. Komemorativni skup u Novom Sadu organizuje se u Kampusu u tom gradu, na koji su pozvali studenti u blokadi. Ovo 11. okupljanje je počelo u 18:30, a planirana je šetnja bez buke u znak sećanja na one koji su, kako su