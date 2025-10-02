Dojave o bombama u školama u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu

Ozon press pre 24 minuta
Dojave o bombama u školama u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu

U više škola na području užičkog regiona jutros su stigle dojave o podmetnutim bombama, a mejlovi iste sadržine stigli su školama i u drugim gradovima Srbije.

Prema saznanju nešeg portala, dojave o bombama stigle su u više osnovnih i srednjih srednjih škola u Užicu, Arilju, Čajetini, Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Požegi, ali i u drugim mestima Zlatiborskog okruga. Nastava je prekinuta i učenici su evakusani na bezbedna mesta, a policija trenutno obavalja detaljan pregled škola i prostora oko njih. Direktori škola će, nakon što policija obavi svoj deo pola, odlučiti da li će nastava u njima biti nastavljena. Policijsko vozilo
