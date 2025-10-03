Zemljotres jačine 3,5 stepeni pogodio BiH, nema informacija o šteti i povređenima

N1 Info pre 15 minuta  |  N1 Sarajevo
Zemljotres jačine 3,5 stepeni pogodio BiH, nema informacija o šteti i povređenima
Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru sinoć je oko oko 23.40h pogodio je područje Bosne i Hercegovine, piše N1 Sarajevo. Naime, kako navodi EMSC zemljotres je registrovan sedam kilometara od mesta Bugojno, na dubini od 10 kilometara, navodi ovaj medij. Još uvek nema informacija o povređenim osobama ili materijalnoj šteti, nevedeno. Danas se očekuju se detaljniji podac, prenosi ovaj medij.
BosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaZemljotresBugojno

