(Video): Sofra objavio poslednji snimak sa Halidom Bešlićem: "Legenda ode, ali glas ostaje"

Aleksandar Sofronijević je objavio poslednji snimak sa Halidom Bešlićem i oprostio se od njega emotivnom porukom.

Halid Bešlić je preminuo u 71. godini, a cela estrade se oprašta od legendarnog pevača. Harmonikaš Aleksandar Sofronijević se emotivnom objavom oprostio od kolege i prijatelja. On je objavio snimak njihove poslednje zajedničke svirke. - Naša poslednja svirka. Hvala na svemu, porodici iskreno saučešće, napisao je Sofronijević i dodao: "Legenda ode, ali glas ostaje. Počivaj u miru Halide". Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu i sina Dina koji je na