Hrvatska spremna da kupi NIS, rekao je hrvatski ministar privrede

Bloomberg Adria pre 13 minuta  |  Ana Ristović
Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar rekao je da je Hrvatska spremna da kupi Naftnu industriju Srbije (NIS) ako bi to bilo rešenje, preneo je HRT.

Izjava stiže posle devet meseci odlaganja američkih sankcija NIS-u, koji nije uspeo da dobije još jednu licencu kojom bi se puna primena mera ponovo odgodila. Paralelno s tim, Jadranskom naftovodu (Janaf), koji doprema naftu NIS-u, produžena je licenca da isporučuje naftu srpskoj firmi do 15. oktobra, ali je ta hrvatska kompanija saopštila da obustavlja saradnju sa NIS-om. "Moje informacije kažu da smo prevezli sve što je bilo u Janafovim terminalima i cevovodu,
