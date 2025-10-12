Uživo Veliki broj Srba glasao; Ovo je izlaznost do 17 časova; "Nadam se da će Srbija pobediti" FOTO/VIDEO

Danas se na Kosovu i Metohiji održavaju lokalni izbori. Biračka mesta su se otvorila u sedam sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.