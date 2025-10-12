Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Naslovi.ai pre 1 sat
Kinesko-američki trgovinski sukob: izjave Trampa i smirivanje tenzija

Američki potpredsednik ističe da će se u narednim nedeljama videti da li će Kina započeti trgovinski rat ili pokazati razum.

Kineske vlasti su nazvale najnovije američke carine na kinesku robu licemeran potez i potvrdile da nisu uvedene nove dažbine na američke proizvode. Kontrole izvoza retkih minerala iz Kine usledile su kao odgovor na američke mere nakon pregovora u Madridu. RTS Politika Vesti online

Kina je optužila SAD za dvostruke standarde i zloupotrebu principa nacionalne bezbednosti, dok je Vašington najavio dodatne carine od 100% na kineski uvoz. Peking je zapretio kontramerama ukoliko SAD nastave sa jednostranim merama. Danas Nova N1 Info Novi magazin Dnevnik NIN

Kineski predsednik Xi Jinping je upozorio na moguću eskalaciju trgovinskog sukoba sa SAD, pre planiranog sastanka sa Donaldom Trampom, dok je Vašington pretnjom odustao od nekih mera. Rastuće tenzije dovele su do pada akcija na Volstritu i zabrinutosti među kompanijama koje zavise od kineskog tržišta. Kina smatra svoje kontrole izvoza legitimnim odgovorom na globalne izazove i nastavlja da brani svoje mere kao usklađene sa međunarodnim pravom. Bloomberg Adria Telegraf Slobodna Evropa Blic Radio 021

SAD su pokušale da uspostave telefonski dijalog sa Kinom nakon najave proširenja kontrola izvoza retkih metala, ali je Peking odložio razgovor, što je ocenio kao pokušaj preuzimanja moći. Kinesko Ministarstvo trgovine je ponovilo stav da ne želi carinski rat, ali da ga se ne plaši. Potpredsednik SAD je istakao posvećenost zaštiti američke ekonomije i definiciju nacionalne vanredne situacije. Euronews Blic B92 Radio sto plus

Američki predsednik Donald Tramp je na društvenoj mreži umirio javnost, poručivši da ne treba brinuti zbog Kine i da želi pomoći Pekingu, ističući da je kineski lider Si Đinping samo imao loš trenutak. SEEbiz Vesti online

Američki potpredsednik Džej Di Vens je izjavio da će se u narednim nedeljama videti da li će Kina započeti trgovinski rat ili pokazati razum, opisujući trenutnu situaciju kao "delikatan ples". Alo

Povezane vesti »

Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Radio 021 pre 17 minuta
Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

Kina saopštila da ne želi carinski rat sa SAD, ali ga se i ne plaši

N1 Info pre 1 sat
"Poštovani predsednik Si je imao loš trenutak" Oglasio se Tramp i poručio da Vašington želi da pomogne Pekingu! "Ne brinite za…

"Poštovani predsednik Si je imao loš trenutak" Oglasio se Tramp i poručio da Vašington želi da pomogne Pekingu! "Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu"

Kurir pre 32 minuta
Trump: Xi je samo imao loš trenutak, ne želimo nauditi Kini

Trump: Xi je samo imao loš trenutak, ne želimo nauditi Kini

SEEbiz pre 1 sat
Tramp: Sve će biti u redu sa Kinom

Tramp: Sve će biti u redu sa Kinom

Vesti online pre 1 sat
Ko drži karte U rukama? Vašington čeka reakciju Kine

Ko drži karte U rukama? Vašington čeka reakciju Kine

Alo pre 1 sat
"Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo": Sad zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih…

"Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo": Sad zatražile razgovor sa Kinom nakon proširenja kontrola na izvoz retkih metala

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMadridPekingKina

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Danas pre 7 minuta
Francuska dobila novu vladu: Lekorni po drugi put imenovao ministre

Francuska dobila novu vladu: Lekorni po drugi put imenovao ministre

Blic pre 6 minuta
„Boli me što moram da priznam da je Tramp prilično u pravu“: Američka profesorka o UN

„Boli me što moram da priznam da je Tramp prilično u pravu“: Američka profesorka o UN

Danas pre 22 minuta
Napad pro-palestinskih demonstranata na policiju u Švajcarskoj: 20 povređenih, 500 privedenih

Napad pro-palestinskih demonstranata na policiju u Švajcarskoj: 20 povređenih, 500 privedenih

Danas pre 1 sat
Bukti najnasilniji sukob: Ispaljuju se rafali, raste broj poginulih: "Ljudi beže od sopstvenog naroda"

Bukti najnasilniji sukob: Ispaljuju se rafali, raste broj poginulih: "Ljudi beže od sopstvenog naroda"

Blic pre 41 minuta