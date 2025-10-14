U Rusiji žele da vide Stankoviću leđa: „Bilo bi dobro da postane selektor Srbije“

Dok Srbija prolazi kroz težak kvalifikacioni period, iz Rusije stiže iznenađujuća vest – nekadašnji sportski direktor Spartaka, Aleksandar Šikunov, poručio je da bi za moskovski klub bilo “idealno rešenje” ako bi Dejan Stanković preuzeo reprezentaciju Srbije.

Srpski trener Dejan Stanković već neko vreme se nalazi na „vrućoj stolici“ u moskovskom Spartaku, a sve glasnije se govori da bi uskoro mogao da napusti klupu ruskog velikana. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Rusije je 19. septembra suspendovala Stankovića na mesec dana zbog ponavljanja prekršaja i vređanja sudija, što je dodatno pogoršalo njegovu poziciju. U međuvremenu, Spartak je poražen u gradskom derbiju od CSKA rezultatom 3:2, pa se posle 11 kola