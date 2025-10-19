Zelenski: Tramp nije rekao ni da ni ne

Politika pre 26 minuta
Zelenski: Tramp nije rekao ni da ni ne

Kijev optimističan posle samita

Predsednik SAD Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastali su se u Beloj kući, povodom potencijalne isporuke američkih raketa „Tomahavk” Ukrajini. Zelenski je izjavio da je to „realno“, da je ta tema razmatrana na sastanku, ali da SAD „ne žele da izazovu eskalaciju“ sa Moskvom. „Rusija se plaši „Tomahavka”, zaista se plaši, jer je to moćno oružje“, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, koji je takođe predložio Trampu da SAD daju
Blic pre 5 sati
