Zaharova: Info-farsa o navodnom odlaganju sastanka Lavrova i Rubija

Sastanak Lavrov–Rubio nije ni bio zakazan

Moskva – Izveštaji zapadnih medija da je navodno odložen sastanak ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija predstavljaju „info-farsu“, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. „Ova situacija se može sažeti samo u jednu frazu: ‘Curenje informacija sa CNN-a opovrgava glasine Rojtersa’. Moj savet: ne učestvujte u ovom širenju informacija“, poručila je Zaharova u komentaru za