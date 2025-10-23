Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

N1 Info pre 32 minuta  |  N1 Beograd
Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

U Novom Sadu građani su krenuli u protestnu šetnju “Obraz uz obrazovanje", koja se održava na dan oslobođenja Novog Sada od fašizma.

Šetnja je počela ispred prazne i zaključane gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj”, a nastavljena je do Mašinske škole (koju trenutno pohađaju učenici Jovine gimnazije), gde su građani održali 16 minuta tišine. Posle 16 minuta tišine nastupio je blokadni hor, a trenutno se obraća profesor Aleksandar Kavčić koji ie rekao da smo kao društvo spali na to da moramo da se borimo za školstvo, za malo znanja samo da bismo mogli da ga dobijemo. Rekao da je njegova generacija
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

UŽIVO U toku protest "Obraz obrazovanju": Prosveta nije i nikada neće biti sluga vlasti

UŽIVO U toku protest "Obraz obrazovanju": Prosveta nije i nikada neće biti sluga vlasti

Radio 021 pre 23 minuta
Protest "Obraz obrazovanju" u Novom Sadu

Protest "Obraz obrazovanju" u Novom Sadu

RTV pre 58 minuta
Protest "Obraz obrazovanju" u Novom Sadu

Protest "Obraz obrazovanju" u Novom Sadu

RTS pre 1 sat
Zakazana sednica Nastavničkog veća u Jovinoj gimnaziji, roditelji đaka poručuju: "Ne pristajemo na predstave"

Zakazana sednica Nastavničkog veća u Jovinoj gimnaziji, roditelji đaka poručuju: "Ne pristajemo na predstave"

N1 Info pre 1 sat
Počeo protest ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu

Počeo protest ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu

Beta pre 1 sat
Roditelji učenika „Jovine“ gimnazije traže da se đaci vrate u njihovu školu

Roditelji učenika „Jovine“ gimnazije traže da se đaci vrate u njihovu školu

Vreme pre 1 sat
Protestna šetnja „Obraz uz obrazovanje“ u Novom Sadu – podrška prosvetarima i đacima

Protestna šetnja „Obraz uz obrazovanje“ u Novom Sadu – podrška prosvetarima i đacima

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNovi SadJovan Jovanović ZmajObraz

Vojvodina, najnovije vesti »

Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

Protestna šetnja "Obraz uz obrazovanje" u Novom Sadu - podrška prosvetarima i đacima

N1 Info pre 32 minuta
Novosadski studenti u blokadi: Nova rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji oštrija nego prethodne

Novosadski studenti u blokadi: Nova rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji oštrija nego prethodne

Beta pre 14 minuta
UŽIVO U toku protest "Obraz obrazovanju": Prosveta nije i nikada neće biti sluga vlasti

UŽIVO U toku protest "Obraz obrazovanju": Prosveta nije i nikada neće biti sluga vlasti

Radio 021 pre 23 minuta
Eko-industrijski park uskoro u Novom Sadu

Eko-industrijski park uskoro u Novom Sadu

RTV pre 28 minuta
Na današnji dan pre 69 godina, u Mađarskoj izbila revolucija protiv komunističke vlasti; U Subotici održana svečanost u znak…

Na današnji dan pre 69 godina, u Mađarskoj izbila revolucija protiv komunističke vlasti; U Subotici održana svečanost u znak sećanja

RTV pre 18 minuta