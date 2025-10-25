Tramp neće sastanak sa Putinom dok ne bude siguran o postizanju dogovora za Ukrajinu

N1 Info pre 18 minuta  |  Beta
Tramp neće sastanak sa Putinom dok ne bude siguran o postizanju dogovora za Ukrajinu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne planira da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dok ne bude smatrao da je postignut dogovor kojim će se osigurati mir između Rusije i Ukrajine. "Moramo znati da ćemo postići dogovor, neću da gubimo vreme", rekao je Tramp novinarima u Dohi, prenosi Rojters.

Specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev izjavio je ranije za CNN u Vašingtonu da veruje da su njegova zemlja, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja za okončanje rata u Ukrajini. Dmitrijev je tada rekao da sastanak između Donalda Trampa i Putina, nije otkazan, kako je američki predsednik naveo, i da će se dvojica lidera verovatno ipak sastati.
