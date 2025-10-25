Jovanović direktoru Infostana: Imate sumnjive javne nabakve, pratimo šta radite

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su u "najnoviji rebalans poslovanja Infostana ubačene javne nabavke koje izazivaju čuđenje i sumnju, a samo dve od njih koštaće Beograđane 450 miliona dinara". „Prva javna nabavka nosi zanimljiv naziv ‘Hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje’ i trenutno je u toku, a vrednost iznosi astronomskih 300 miliona dinara, ili preko 2,5 miliona evra“, naveo je direktnor CLS Nikola Jovanović u pisanoj izjavi.