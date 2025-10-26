Jokić ušao u istoriju NBA Srpski centar tek peti igrač koji je vezao dva tripl-dabla na startu sezone

Dnevnik pre 2 sata
Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći, i to mu je pošlo za rukom već u drugom meču sezone.

Nakon što je u prvom kolu ostvario tripl-dabl protiv Golden Stejta, Jokić je to ponovio i u duelu sa Finiksom, postavši tek peti igrač u istoriji koji sezonu otvara sa dva tripl-dabla. Srpski centar predvodio je Denver do ubedljive pobede nad Finiksom (133:111), i to igrajući gotovo u „drugoj brzini“. Za samo 32 minuta na parketu završio je meč sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija. Bio je ovo 166. tripl-dabl u karijeri Nikole Jokića. Na ovom meču zabeležio je i
NBANikola JokićDenver

