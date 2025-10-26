Ona budi Srbiju svakog jutra: Ko je prelepa voditeljka i saradnica Milomira Marića koja je zajedno s njim napustila Hepi televiziju...

Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008. U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Korša se još uvek nije oglasila povodom odlaska njenog kolege sa Hepi televizije. Lepa i harizmatična voditeljka Katarina Korša već