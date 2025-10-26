UŽIVO Serija A na Nova.rs: Hladan tuš za Vlahovića i Juventus u derbiju

Osmo kolo Serije A uskoro se završava, a sve mečeve nedeljnog programa pratite na Nova.rs.

Odmah je u prvom meču nastupio Srbin, ali je Ivan Ilić čekao šansu sa klupe na meču Torina i Đenove (2:1). Od 15 časova igrali su Verona i Kaljari (2:2), kao i Sasuolo i Roma (0:1). Za 18 časova rezervisan je meč Fjorentine i Bolonje, koji je završen 2:2 a za kraj dana čeka nas derbi Lacija i Juventusa. Svi se nadamo da će Dušan Vlahović konačno proraditi ponovo. Sve mečeve pratite na portalu Nova.rs.