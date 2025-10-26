Opština Knić: Nije se urušio plafon Doma kulture u Toponici, samo se raspale ploče u njemu

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Opština Knić: Nije se urušio plafon Doma kulture u Toponici, samo se raspale ploče u njemu

Radovi na rekonstrukciji krova Doma kulture u Toponici su započeti 15. oktobra, a zbog obilnih padavina u noći između 23 i 24. oktobra je došlo do oštećenja plafona u sali, saopšteno je danas iz Opštine Knić.

"Kako se radi o rekonstrukciji krova objekta isti je od prvog dana izvođenja radova zatvoren za upotrebu, tako da nema opasnosti za građane i članove Kulturno umetničkog društva 'Vuk i Naum'", saopštio je predsednik opštine Srećko Ilić. Reagujući na današnje saopštenje Stranke slobode i pravde (SSP) u Kniću, iz Opštine su demantovali da je došlo do urušavanja plafona i navedeli da nema naznaka za tu mogućnost. Objašnjeno je da su se "raspale lake armstrong ploče
