Muškarac pretučen na smrt u Sloveniji, dva ministra podnela ostavke

Četrdesetosmogodišnji muškarac nasmrt je pretučen u Novom Mestu u Sloveniji.

Muškarac, koji je došao po sina, napadnut je ispred jednog bara oko 2.30 sati u subotu ujutro, a sin ga je navodno pozvao jer mu je grupa muškaraca pretila. Njega je ispred lokala pretukla grupa muškaraca, a policija je do sada uhapsila jednog osumnjičenog, starosti 20 godina. Napadnutom muškarcu nanete su teške povrede glave, od kojih je kasnije preminuo, prenosi RTV Slovenije. Ministarka pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar