Partizan odmorio Bongu i ubedljivo slavio, brine povreda Parkera

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Branimir Smilić
Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Borac iz Čačka u poslednjem meču četvrtog kola ABA lige.

Crno-beli su slavili rezultatom 85:74 i sa učinkom 4-0 na prvoj poziciji grupe A izjednačili se sa Dubaijem. Partizan je 48 sati posle poraza od Pariza u Evroligi morao da se prešalta na obaveze u regionalnom takmičenju, a trener Željko Obradović je uz obavezu da se meč dobije imao zadatak i da igrače sačuva pred gostovanje Hapoelu u Sofiji i meč sa Barselonom u petak u Beogradu. Uspeo je i jedno i drugo bez pomoći povređenih Karlika Džonsa, Šejka Miltona i Marija
