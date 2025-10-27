Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Ai 4 life: Biotech Future Forum u Ložionici: Modelovanje života uz AI - Veštačka inteligencija u razvoju lekova

Beograd je od danas 27. do sutra 28. oktobra centar nauke i inovacija. Ugostiće neka od najznačajnijih imena iz oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji „AI_4_LIFE: Biotech Future Forum”. Jedna od velikih tema panel sesije bila je "Modelovanje života uz AI-Veštačka inteligencija u razvoju lekova".

Tokom dva dana, program će okupiti istaknute naučnike, akademsku zajednicu, startape, investitore, diplomate i lidere industrije, koji će zajedno predstaviti najnovija dostignuća i trendove u biotehnologiji i veštačkoj inteligenciji. Konferencija će sadržati nekoliko panel sesija, a sve možete da pratite na sajtu "Blica , u okviru posebne platforme AI 4 life. U okviru panela "Modelovanje života uz AI-Veštačka inteligencija u razvoju lekova" govorili su:
