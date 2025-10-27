Ova zemlja je 15 godina prva na listi inovacija! Ambasadorka Lugon-Mulen za "Blic Biznis": Srbija i Švajcarska grade most u oblasti AI i biotehnologije

An Lugon-Mulen istakla je da Švajcarska već više od decenije ulaže u nauku i tehnološke parkove širom Srbije, kroz inovacione programe i podršku startapima. Dve zemlje, kaže, imaju snažnu vezu u istraživanjima, biotehnologiji i razvoju veštačke inteligencije.

Ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen izjavila je za „Blic Biznis“ na marginama AI 4 life foruma, da su odnosi između dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije (AI) i biotehnologije izuzetno razvijeni i zasnovani na dugogodišnjoj saradnji. Konferencija će sadržati nekoliko panel sesija, a sve možete da pratite na sajtu "Blica , u okviru posebne platforme AI 4 life. „Švajcarska već više od deset godina finansira nauku i tehnološke parkove širom Srbije,
