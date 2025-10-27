"Veštačka inteligencija menja način na koji istražujemo život"! Nobelovac Dr Robert Huber na AI 4 LIFE Biotech Future Forum

Dr Robert Huber nemački biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju (1988), jedan je od govornika na na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji „AI_4_LIFE: Biotech Future Forum”. On je govorio o savremenim metodama istraživanja molekularnih struktura, uključujući elektrone, rendgenske zrake i mikroskopiju, kao i o ulozi spektroskopije, veštačke inteligencije i LLM-ova u napretku biotehnologije i medicinskih nauka.

Govoreći o tehnikama koje nauka koristi za proučavanje molekularnih struktura, profesor dr Robert Huber objasnio je da se u istraživanjima koriste različite sonde – elektroni i neutroni – a svaka metoda ima specifičnu namenu. „Kod rendgenskih zraka (X-zraka) posmatra se gustina elektrona, kod vidljive svetlosti elektronske tranzicije, dok nuklearna magnetna rezonanca (NMR) otkriva nuklearne magnetske momente“, naveo je Huber. Kako je istakao, ključno pitanje u svim
