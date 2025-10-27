Studentima koji pešače ka Novom Sadu uskraćen smeštaj u Inđiji: Ova stranka im je ponudila svoje prostorije

Na sastanku Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Inđiji, koji je održan danas, odbijen je zahtev inđijskih studenata u blokadi za ustupanje školskih sala radi smeštaja studenata koji pešače ka Novom Sadu, a 30. oktobra će noćiti u Inđiji, objavio je portal IN Medija.

Na sastanku je izričito naglašeno da smeštaj ne sme biti ustupljen studentima na korišćenje. „Obrazloženja predsednika nema, samo izričito odbijanje i praktično zabrana da se studentima izađe u susret. Neki od kolega razmatraju ostavke na mestima direktora škola zbog ovakvog odnosa prema studentima, ali i njima jer javnosti treba da bude predstavljeno da su direktori odlučili da ne dozvoljavaju smeštaj a istina je da nije volja direktora“, rekao je za IN Medija